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Брифинг Марии Захаровой

    На заседание суда по делу Улюкаева принесли коробку с $2 млн

    9 комментариев
    • Фото: @cornuell / twitter.com
    На заседание суда по делу Улюкаева принесли коробку с $2 млн

    На заседание суда по делу Улюкаева принесли коробку с $2 млн

    На заседание суда по делу Улюкаева принесли коробку с $2 млн
  • Фото: @cornuell / twitter.com

    • Гособвинение решило предъявить суду деньги, которые бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, по версии следствия, получил в качестве взятки.

    Перед началом заседания сотрудник Следственного комитета занес в зал коробку с 1,8 млн долларов и полиэтиленовый пакет, в котором, предположительно, находятся еще 200 тысяч долларов. Все это было разложено на столе у государственных обвинителей в Замоскворецком суде Москвы.

    Сам Улюкаев пришел в суд в хорошем настроении, передает «Интерфакс». Глядя на фотографов, он пошутил: «Контрольный снимок в голову». А в ответ на вопрос о том, как у него дела, ответил: «Лучше всех». Позже, когда в зал занесли коробку с деньгами, смотря на оживление в рядах журналистов, Улюкаев со смехом спросил: «Думаете, вам тоже принесут?».

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    Напомним, первое в современной России задержание федерального министра произошло 14 ноября минувшего года. На следующий день Алексей Улюкаев был помещен под домашний арест.

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    По версии следствия, он получил взятку в 2 миллиона долларов за положительную оценку сделку по приобретению «Роснефтью» пакета акций «Башнефти». Ему грозит срок до 15 лет. Сам экс-министр свою вину отрицает.

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