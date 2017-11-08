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    Звезда бейсбола Рой Халладей погиб в авиакатастрофе в США

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    • Фото: Keith Allison / flickr.com
    Звезда бейсбола Рой Халладей погиб в авиакатастрофе в США

    Звезда бейсбола Рой Халладей погиб в авиакатастрофе в США

    Звезда бейсбола Рой Халладей погиб в авиакатастрофе в США
  • Фото: Keith Allison / flickr.com

    • Американский бейсболист Рой Халладей разбился на самолете во Флориде.

    Как сообщает сайт Вести.Ru со ссылкой на сообщение местной полиции, одномоторным воздушным судном 40-летний спортсмен управлял сам. На борту Халладей был один, его тело нашли на месте катастрофы.

    Халладей был пилотом-любителем, он часто размещал в соцсетях информацию о своих полетах.



    Рой Халладей играл в Главной лиге бейсбола на позиции питчера за клубы «Торонто Блю Джейс» и «Филадельфия Филлис» с 1998-го по 2013 год.

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