Звезда бейсбола Рой Халладей погиб в авиакатастрофе в США

Американский бейсболист Рой Халладей разбился на самолете во Флориде.
Как сообщает сайт Вести.Ru со ссылкой на сообщение местной полиции, одномоторным воздушным судном 40-летний спортсмен управлял сам. На борту Халладей был один, его тело нашли на месте катастрофы.
Халладей был пилотом-любителем, он часто размещал в соцсетях информацию о своих полетах.
Рой Халладей играл в Главной лиге бейсбола на позиции питчера за клубы «Торонто Блю Джейс» и «Филадельфия Филлис» с 1998-го по 2013 год.
Халладей был пилотом-любителем, он часто размещал в соцсетях информацию о своих полетах.
I keep telling my dad flying the Icon A5 low over the water is like flying a fighter jet! His response….. I am flying a fighter jet!! pic.twitter.com/30eVjz9eS6— Roy Halladay (@RoyHalladay) 31 октября 2017 г.
Рой Халладей играл в Главной лиге бейсбола на позиции питчера за клубы «Торонто Блю Джейс» и «Филадельфия Филлис» с 1998-го по 2013 год.
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