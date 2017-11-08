В Москве открылась выставка неизвестных фотографий царской семьи

Ближе познакомиться с Николаем Романовым теперь можно в Музее русского искусства. Там открылась выставка «Семья императора». На ней представлены фотографии, которые не просто дотянули до 100-летнего юбилея революции, но буквально помолодели и даже стали больше.

Александр Ренжин начал собирать фотографии императорской семьи 30 лет назад. Какие-то он купил за границей, другие — у российских антикваров. Происхождение у снимков разное, а размер один — все как на подбор маленькие. В дореволюционных фотоателье самый большой портрет назывался панель — 18 сантиметров на 32. В основном же печатали фото размером с открытку. Профессиональный реставратор и коллекционер решил это исправить.



Истории у многих фотографий не слишком радостные. На выставке, например, представлен один из лучших снимков Николая II в гражданской одежде.



Александр Ренжин: «Этот снимок я купил 20 лет назад в антикварном магазине в Петербурге. Здесь можно исследовать каждую ворсинку».



Можно только гадать, каким образом снимок попал в антикварный магазин. Ведь за фотографию монаршей семьи в советские годы могли отправить в ссылку или расстрелять. Кто-то хранил крамольные картинки в подполах и на чердаках, кто-то закладывал за иконы.



Очевидно, насколько шаткой была такая конспирация: некоторые фотографии в руки коллекционеров попадали, уже миновав Лубянку. Не страдая, впрочем, от этого в качестве: царское серебро, лежавшее в основе фотографической технологии, по итогам всех войн и революций оказалось материалом менее уязвимым, чем царское золото.



Подробности — в видеоматериале.