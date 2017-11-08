В Москве встретили чемпионок Европы по шахматам

В столичном аэропорту Домодедово встретили российских шахматистов, вернувшихся с чемпионата Европы, который проходил на Крите.

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Женская сборная стала лучшей, в очередной раз подтвердив, что отечественная шахматная школа — одна из сильнейших.



Россиянки выиграли европейское золото уже в пятый раз в истории. Нашу страну на турнире представляли Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Ольга Гиря, Александра Горячкина и Валентина Гунина.



Мужская российская сборная завоевала серебро, уступив только команде Азербайджана.