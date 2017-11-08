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9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой

    Президент Венесуэлы сыграл в футбол с Марадоной

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    Президент Венесуэлы сыграл в футбол с Марадоной

    Президент Венесуэлы сыграл в футбол с Марадоной

    Президент Венесуэлы сыграл в футбол с Марадоной
  • Фото: Associated Press © 2017, Maduro

    • Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял участие в футбольном мастер-классе для детей в Каракасе вместе с легендарным Диего Марадоной.

    После мероприятия Мадуро подарил аргентинскому футболисту фотографию, где тот запечатлен с бывшим президентом Венесуэлы Уго Чавесом, а также футболку сборной страны с номером 10.


    Как сообщает РИА Новости, спортсмен заявил, что хочет поддержать главу государства.
    Диего Марадона, футболист: «Мы все — солдаты Николаса. Я приехал подержать Николаса и увидел его сильным, он никогда не давал слабины, да здравствует Мадуро!»

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