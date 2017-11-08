Президент Венесуэлы сыграл в футбол с Марадоной

После мероприятия Мадуро подарил аргентинскому футболисту фотографию, где тот запечатлен с бывшим президентом Венесуэлы Уго Чавесом, а также футболку сборной страны с номером 10.Как сообщает РИА Новости, спортсмен заявил, что хочет поддержать главу государства., футболист: «Мы все — солдаты Николаса. Я приехал подержать Николаса и увидел его сильным, он никогда не давал слабины, да здравствует Мадуро!»