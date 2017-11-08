Президент Венесуэлы сыграл в футбол с Марадоной

Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял участие в футбольном
мастер-классе для детей в Каракасе вместе с легендарным Диего Марадоной.
После мероприятия Мадуро подарил аргентинскому футболисту фотографию, где тот запечатлен с бывшим президентом Венесуэлы Уго Чавесом, а также футболку сборной страны с номером 10.
Как сообщает РИА Новости, спортсмен заявил, что хочет поддержать главу государства.
Диего Марадона, футболист: «Мы все — солдаты Николаса. Я приехал подержать Николаса и увидел его сильным, он никогда не давал слабины, да здравствует Мадуро!»
Maradona: Soy un soldado de Nicolás Maduro — https://t.co/kPCHbuhkSg pic.twitter.com/JqmvULDmOm— Noticiero Digital (@NDtitulares) 7 ноября 2017 г.
Как сообщает РИА Новости, спортсмен заявил, что хочет поддержать главу государства.
Диего Марадона, футболист: «Мы все — солдаты Николаса. Я приехал подержать Николаса и увидел его сильным, он никогда не давал слабины, да здравствует Мадуро!»
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