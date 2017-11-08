В метро Москвы запустили тематический поезд о России будущего

Тематический поезд, посвященный выставке «Россия, устремленная в будущее», вышел на Кольцевую линии московского метрополитена.

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Как рассказали в пресс-службе столичной подземки, торжественная церемония запуска состоялась 7 ноября в электродепо «Красная пресня».



Пресс-служба московского метро: «В вагонах поездов пассажиры смогут познакомиться с изображениями тех экспонатов и технологий, которые можно вживую увидеть в выставочном зале в Манеже — проект Крымского моста, амуниция и экзоскелет российского производства, уникальные проекты типа „Кванториум“ и „биоплато“ и многие другие».



Оформление вагонов посвящено также медицине, еде и градостроительным решениям будущего. По подсчетам специалистов, ежедневно тематический поезд будет перевозить около 10 тысяч пассажиров.





