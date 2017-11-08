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9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой

    В метро Москвы запустили тематический поезд о России будущего

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    • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков
    В метро Москвы запустили тематический поезд о России будущего

    В метро Москвы запустили тематический поезд о России будущего

    В метро Москвы запустили тематический поезд о России будущего
  • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков

    • Тематический поезд, посвященный выставке «Россия, устремленная в будущее», вышел на Кольцевую линии московского метрополитена.

    Как рассказали в пресс-службе столичной подземки, торжественная церемония запуска состоялась 7 ноября в электродепо «Красная пресня».

    Пресс-служба московского метро: «В вагонах поездов пассажиры смогут познакомиться с изображениями тех экспонатов и технологий, которые можно вживую увидеть в выставочном зале в Манеже — проект Крымского моста, амуниция и экзоскелет российского производства, уникальные проекты типа „Кванториум“ и „биоплато“ и многие другие».

    Оформление вагонов посвящено также медицине, еде и градостроительным решениям будущего. По подсчетам специалистов, ежедневно тематический поезд будет перевозить около 10 тысяч пассажиров.


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