Паутина-10
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Паутина-10
9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой

    В Берлине похитили 12 городских мини-памятников жертвам нацизма

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    В Берлине похитили 12 городских мини-памятников жертвам нацизма

    В Берлине похитили 12 городских <nobr>мини-памятников</nobr> жертвам нацизма

    В Берлине неизвестные похитили по меньшей мере 12 «камней преткновения» — вмонтированных в брусчатку небольших бетонных кубов с латунными табличками, установленных в память жертв нацизма. Еще четыре мини-памятника были расшатаны, вероятно, вандалы планировали забрать их позже.

    Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

    Полиция ведет расследование по факту случившегося. Мини-памятники обещают в ближайшее время восстановить. Средства на их изготовление и установку будут собраны с помощью пожертвований, остаток суммы внесут городские власти.

    Первые 55 «камней преткновения» появились в Берлине в 1996 году. Латунные таблички устанавливали перед домами людей, ставших жертвами режима в 1933–1945 годах. На них указаны имена, год депортации, дата и место гибели. Автор проекта — кельнский скульптор Гюнтер Демниг. С 2004 года «камни преткновения» начали устанавливать массово по всей Европе.

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