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9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой

    ГИБДД изучает видео с заездом Gelandewagen по встречке в центре Москвы

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    ГИБДД изучает видео с заездом Gelandewagen по встречке в центре Москвы

    ГИБДД изучает видео с заездом Gelandewagen по встречке в центре Москвы

    Сотрудники столичной Госавтоинспекции заинтересовались роликом, который был размещен в Сети.

    На кадрах видно, как мужчина гонит по встречной полосе. Его заезд проходит по одной из набережных в Москве возле Кремля. Представитель так называемой золотой молодежи в подписи к ролику пояснил, что решил устроить «краш-тест» Gelandewagen. Он создал аварийную ситуацию на дороге, а затем вернулся в свой ряд.

    смотретьМосковские мажоры на Gelandewagen устроили заезд по встречке
    Московские мажоры на Gelandewagen устроили заезд по встречке
    Этой записью заинтересовались в ГИБДД. Ролик уже изучается сотрудниками Госавтоинспекции, передает РИА Новости.

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