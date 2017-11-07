ГИБДД изучает видео с заездом Gelandewagen по встречке в центре Москвы

Сотрудники столичной Госавтоинспекции заинтересовались роликом, который был размещен в Сети.
На кадрах видно, как мужчина гонит по встречной полосе. Его заезд проходит по одной из набережных в Москве возле Кремля. Представитель так называемой золотой молодежи в подписи к ролику пояснил, что решил устроить «краш-тест» Gelandewagen. Он создал аварийную ситуацию на дороге, а затем вернулся в свой ряд.
Этой записью заинтересовались в ГИБДД. Ролик уже изучается сотрудниками Госавтоинспекции, передает РИА Новости.
Этой записью заинтересовались в ГИБДД. Ролик уже изучается сотрудниками Госавтоинспекции, передает РИА Новости.
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