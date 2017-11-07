Коммунисты прошли маршем по центру Петербурга

КПРФ провела праздничный и санкционированный митинг в городе трех революций.

Сегодня тысячи коммунистов прошли маршем от памятника Ленину у Финляндского вокзала в сторону крейсера «Авроры». Маршрут демонстрации, посвященной 100-летию Октября, спланирован таким образом, чтобы охватить ключевые революционные места.



Участники марша с красными флагами и плакатами уверяют, что по пути колонна умудрилась пройти и мимо особняка балерины Матильды Кшесинской, где также выступал Владимир Ильич. Лозунги у демонстрантов были соответствующими социалистическими.