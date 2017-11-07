Паутина-10
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Паутина-10
9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой

    Коммунисты прошли маршем по центру Петербурга

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    Коммунисты прошли маршем по центру Петербурга

    Коммунисты прошли маршем по центру Петербурга

    КПРФ провела праздничный и санкционированный митинг в городе трех революций.

    Сегодня тысячи коммунистов прошли маршем от памятника Ленину у Финляндского вокзала в сторону крейсера «Авроры». Маршрут демонстрации, посвященной 100-летию Октября, спланирован таким образом, чтобы охватить ключевые революционные места.

    Участники марша с красными флагами и плакатами уверяют, что по пути колонна умудрилась пройти и мимо особняка балерины Матильды Кшесинской, где также выступал Владимир Ильич. Лозунги у демонстрантов были соответствующими социалистическими.

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