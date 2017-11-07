Паутина-10
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Паутина-10
9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой

    В банковских ячейках главы Кадастровой палаты Ленобласти нашли миллионы рублей и тысячи евро

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    В банковских ячейках главы Кадастровой палаты Ленобласти нашли миллионы рублей и тысячи евро

    В банковских ячейках главы Кадастровой палаты Ленобласти нашли миллионы рублей и тысячи евро

    Сегодня сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели обыски в рамках уголовного дела о взятке.

    В ходе оперативных действий из банковских ячеек бывшего главы Кадастровой палаты Ленобласти изъято более 30 миллионов рублей, а также 24 тысячи евро. В ее получении подозревают бывшего руководителя ведомства Олега Михеева.

    Предполагаемым соучастником выступил один из его заместителей. По данным следствия, события происходили в прошлом году.

    Один из коммерсантов передал Михееву вознаграждение в виде участков в Ломоносовском районе и квартиры в Петербурге, чтобы получить зеленый свет при регистрации своего крупного земельного надела в Кадастровой палате.

    Ранее обыски по делу прошли в квартирах подозреваемых, в самой Кадастровой палате и в одном из садоводств Всеволожска.

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