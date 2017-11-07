Британских туристов возмутил счет на 500 евро в ресторане Венеции

Группа туристов из Великобритании осталась недовольна счетом, выставленным в одном из ресторанов в центре Венеции, и обратилась с жалобой к мэру города и в местные СМИ.
Как передает РИА Новости, семья из Бирмингема поужинала на троих на 526 евро. В меню вошли 20 устриц стоимостью 5,5 евро каждая, паста с чернилами каракатицы, вино и огромная порция рыбы и морепродуктов, пожаренных на гриле. Ассорти включало лобстеров, креветок и филе сибаса общим весом около 3,5 килограмма и обошлось почти в 300 евро.
Спустя некоторое время после «неудачного» ужина сын направил письмо мэру Венеции Луиджи Бруньяно, в котором написал, что «хотел бы привлечь внимание властей города к поведению, которое может разрушить репутацию Венеции». По словам молодого человека, сотрудники заведения воспользовались тем, что никто из семьи не говорил по-итальянски, и принесли им блюда, которые они не заказывали.
Администрация ресторана в ответ на претензии семьи отметила, что заказанная еда была съедена без остатка. Также руководство ресторана указало на общий уровень цен, который нельзя назвать высоким с учетом того, что заведение находится поблизости от знаменитой площади Сан-Марко.
В мэрии Венеции подтвердили получение электронного письма, однако заметили, что этот вопрос находится вне их компетенции, посоветовав обращаться в ассоциации местных рестораторов.
Из сообщения мэрии: «Наверное, они могли бы сразу понять, что 20 устриц и рыбное ассорти стоят недешево, и почему тогда они не отказались от еды на месте?»
Спустя некоторое время после «неудачного» ужина сын направил письмо мэру Венеции Луиджи Бруньяно, в котором написал, что «хотел бы привлечь внимание властей города к поведению, которое может разрушить репутацию Венеции». По словам молодого человека, сотрудники заведения воспользовались тем, что никто из семьи не говорил по-итальянски, и принесли им блюда, которые они не заказывали.
Администрация ресторана в ответ на претензии семьи отметила, что заказанная еда была съедена без остатка. Также руководство ресторана указало на общий уровень цен, который нельзя назвать высоким с учетом того, что заведение находится поблизости от знаменитой площади Сан-Марко.
В мэрии Венеции подтвердили получение электронного письма, однако заметили, что этот вопрос находится вне их компетенции, посоветовав обращаться в ассоциации местных рестораторов.
Из сообщения мэрии: «Наверное, они могли бы сразу понять, что 20 устриц и рыбное ассорти стоят недешево, и почему тогда они не отказались от еды на месте?»
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