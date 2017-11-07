Полет на Луну: шестерых исследователей изолировали на 17 дней ради эксперимента

В Москве начали масштабный научный эксперимент. В Институте
медико-биологических проблем запустили «корабль», на котором будут изучать длительное пребывание людей в космосе. Первый этап — имитационный полет на Луну.
Этот совместный российско-американский проект назвали Sirius. Исследование поведения экипажей при дальних полетах, уверены в институте, поможет, когда на орбите Луны построят первую обитаемую космическую станцию.
Участниками международного научного проекта Sirius стали шесть человек: трое мужчин и три женщины. Под всеобщие аплодисменты они «отправились» в космос. При этом они даже не вышли из здания института, ведь их «космос» находится на Земле.
Эксперимент проводится на новейшей базе, имитирующую космическую станцию. Там участники будут находиться 17 дней: связь с перебоями, возможны внештатные ситуации. Все это для того, чтобы проследить за поведением человеческого организма во внеземных условиях. Люди стали летать в космос еще в 60-е годы прошлого столетия, но самочувствие тех, кто находится там, — по-прежнему актуальный вопрос для ученых.
Пятеро россиян и один гражданин Германии. Каждый из них прошел строгий отбор, это — лучшие из лучших. Для кандидата биологических наук Елены Лучицкой это уже не первый эксперимент. Ей приходилось работать на МКС. Впереди — более 50 новых исследований, своеобразная разведка боем.
За тем, что происходит на станции, внимательно наблюдают специалисты. Онлайн-трансляция будет вестись круглые сутки. Проект Sirius — совместная работа российских ученых и NASA. Космическая медицина должна шагать вперед, уверены разработчики.
Когда этот эксперимент закончится, ученые попробуют более длительный срок изоляции — до 1 года. Полученный опыт космонавты будут применять во время реальных полетов. И он обязательно пригодится при освоении внеземного пространства.
Участниками международного научного проекта Sirius стали шесть человек: трое мужчин и три женщины. Под всеобщие аплодисменты они «отправились» в космос. При этом они даже не вышли из здания института, ведь их «космос» находится на Земле.
Эксперимент проводится на новейшей базе, имитирующую космическую станцию. Там участники будут находиться 17 дней: связь с перебоями, возможны внештатные ситуации. Все это для того, чтобы проследить за поведением человеческого организма во внеземных условиях. Люди стали летать в космос еще в 60-е годы прошлого столетия, но самочувствие тех, кто находится там, — по-прежнему актуальный вопрос для ученых.
Пятеро россиян и один гражданин Германии. Каждый из них прошел строгий отбор, это — лучшие из лучших. Для кандидата биологических наук Елены Лучицкой это уже не первый эксперимент. Ей приходилось работать на МКС. Впереди — более 50 новых исследований, своеобразная разведка боем.
За тем, что происходит на станции, внимательно наблюдают специалисты. Онлайн-трансляция будет вестись круглые сутки. Проект Sirius — совместная работа российских ученых и NASA. Космическая медицина должна шагать вперед, уверены разработчики.
Когда этот эксперимент закончится, ученые попробуют более длительный срок изоляции — до 1 года. Полученный опыт космонавты будут применять во время реальных полетов. И он обязательно пригодится при освоении внеземного пространства.
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