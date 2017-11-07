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Паутина-10
9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой

    Мужчина умер около травмпункта в Екатеринбурге

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    Мужчина умер около травмпункта в Екатеринбурге

    Мужчина умер около травмпункта в Екатеринбурге

    Следствие оценит, насколько своевременно была оказана помощь мужчине, который скончался около одной из больниц в Екатеринбурге.

    Как сообщили в СУ СК по Свердловской области, мужчина, посещавший 7 ноября травмпункт горбольницы №24, выйдя на улицу, упал и через некоторое время скончался.

    Из сообщения СУ СК по Свердловской области: «Сегодня вечером в следственный отдел поступила информация о смерти мужчины у здания больницы, расположенной в Рижском переулке. По факту организовано проведение доследственной проверки».

    Отмечается, что в рамках проверочных мероприятий эксперты намерены не только выяснить точную причину смерти мужчины, но и дать оценку своевременности оказания ему необходимой помощи.

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