Мужчина умер около травмпункта в Екатеринбурге

Следствие оценит, насколько своевременно была оказана помощь мужчине, который скончался около одной из больниц в Екатеринбурге.

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смерть

Как сообщили в СУ СК по Свердловской области, мужчина, посещавший 7 ноября травмпункт горбольницы №24, выйдя на улицу, упал и через некоторое время скончался.



Из сообщения СУ СК по Свердловской области: «Сегодня вечером в следственный отдел поступила информация о смерти мужчины у здания больницы, расположенной в Рижском переулке. По факту организовано проведение доследственной проверки».



Отмечается, что в рамках проверочных мероприятий эксперты намерены не только выяснить точную причину смерти мужчины, но и дать оценку своевременности оказания ему необходимой помощи.