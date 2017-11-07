Особенные дети из Петербурга проиллюстрировали сказочный мир Алисы

Креативное пространство «Голицын холл» на набережной Фонтанки на время превратилось в страну чудес. Там открылась выставка, посвященная иллюстрациям признанного шедевра Льюиса Кэрролла.

Мартовский Заяц, Чеширский Кот, Безумный Шляпник — эти и другие персонажи абсурдистской сказки созданы руками юных художников. Уже около шести лет в стенах психоневрологического интерната №1 в Зеленогорске ребята создают свой уникальный художественный стиль, который как нельзя кстати подходит для иллюстраций сказочных приключений из сна Алисы.



И сейчас в арт-студии благотворительной организации «Шаг навстречу» решили поделиться с широкой публикой самыми интересными работами.



Наталья Гордиенко, куратор выставки: «Цель этой выставки — помочь ребятам и обществу культурно взаимодействовать и передавать свои эмоции через картины, поскольку они не могут общаться нормально. Они передают это через искусство».



Всего в экспозиции около 20 иллюстраций. Каждая выполнена в своем стиле и, как и кроличьи норы во Вселенной Льюиса Кэрролла, помогают разглядеть внутренний мир каждого ребенка.