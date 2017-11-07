Паутина-10
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Паутина-10
9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
    Фрунзенский радиус петербургского метро сдадут в 2018 году. Санкт-Петербург, Смольный, метро, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФрунзенский радиус петербургского метро сдадут в 2018 году

    Фрунзенский радиус петербургского метро сдадут в 2018 году

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    Фрунзенский радиус петербургского метро сдадут в 2018 году

    Фрунзенский радиус петербургского метро сдадут в 2018 году

      Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин устроил выездное совещание в депо «Южное».

      В рабочую поездку вошла беглая прогулка практически по всей территории объекта площадью 36 гектаров. «Южное» будет обслуживать своим подвижным составом 5-ю Фрунзенско-Приморскую линию метро.

      Это электродепо — важный для города проект со сложной историей. Темпы и качество работ первого подрядчика не устроили ни заказчика, ни правительство Петербурга. Поэтому контракт был расторгнут, и сейчас работы выполняет компания «ЛенСпецСМУ» Сметная стоимость проекта составляет 9 млрд рублей. Депо «Южное» введут в эксплуатацию в мае 2018 года.

      Придя на объект, новый подрядчик первые два месяца устранял брак. Сейчас работы идут с опережением графика. Вице-губернатор отметил, что практически всё оборудование в депо российского производства. Сейчас город работает над проектом скоростного трамвая. «Южное» станет важным звеном в транспортной цепочке, которая свяжет центр Петербурга с Колпиным и Рыбацким.

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