Фрунзенский радиус петербургского метро сдадут в 2018 году

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин устроил выездное совещание в депо «Южное».

В рабочую поездку вошла беглая прогулка практически по всей территории объекта площадью 36 гектаров. «Южное» будет обслуживать своим подвижным составом 5-ю Фрунзенско-Приморскую линию метро.



Это электродепо — важный для города проект со сложной историей. Темпы и качество работ первого подрядчика не устроили ни заказчика, ни правительство Петербурга. Поэтому контракт был расторгнут, и сейчас работы выполняет компания «ЛенСпецСМУ» Сметная стоимость проекта составляет 9 млрд рублей. Депо «Южное» введут в эксплуатацию в мае 2018 года.



Придя на объект, новый подрядчик первые два месяца устранял брак. Сейчас работы идут с опережением графика. Вице-губернатор отметил, что практически всё оборудование в депо российского производства. Сейчас город работает над проектом скоростного трамвая. «Южное» станет важным звеном в транспортной цепочке, которая свяжет центр Петербурга с Колпиным и Рыбацким.