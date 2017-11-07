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    На серой ветке столичного метро произошел сбой из-за упавшего на рельсы пассажира

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    На серой ветке столичного метро произошел сбой из-за упавшего на рельсы пассажира

    На серой ветке столичного метро произошел сбой <nobr>из-за</nobr> упавшего на рельсы пассажира

    Вечером во вторник, 7 ноября, на станции «Отрадное» пассажир упал на пути. Это привело к сбою в движении поездов.

    Поезд, следовавший в центр, выехал из тоннеля наполовину и остановился. У него разбито лобовое стекло, передает «Интерфакс». Пассажиров из состава не выпускают. По словам очевидцев, до внезапной остановки был слышен удар.





    Движение поездов от станции «Отрадное» в сторону центра было приостановлено. В официальном Telegram-канале метро подтвердили, что задержка в движении вызвана «инцидентом с пассажиром».

    Telegram-канал метро Москвы: «17:22 Серпуховско-Тимирязевская линия. Увеличены интервалы движения на северном участке линии из-за инцидента с пассажиром».

    Через несколько минут после этого сообщения появился пост о том, что движение поездов входит в график.

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