Паутина-10
ТВ-Эфир
Паутина-10
9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
    В 100-летие Октябрьской революции коммунисты отправили в Неву послание к потомкам. Ленин, Санкт-Петербург, история, памятные даты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ 100-летие Октябрьской революции коммунисты отправили в Неву послание к потомкам

    В 100-летие Октябрьской революции коммунисты отправили в Неву послание к потомкам

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    В 100-летие Октябрьской революции коммунисты отправили в Неву послание к потомкам

    В <nobr>100-летие</nobr> Октябрьской революции коммунисты отправили в Неву послание к потомкам

      В Петербурге прошел памятный митинг, посвященный вековому юбилею событий 7 ноября 1917 года. Последователи Ленина собрались на площади у Финляндского вокзала.

      К традиционным Петру I и Екатерине II, с которыми любят фотографироваться туристы около крейсера «Авроры», сегодня добавился еще один объект для селфи. 7 тысяч красных гвоздик легли к граниту на Петроградской набережной в честь 100-летия революции.

      Также в красные цвета окрасилась и площадь около Финляндского вокзала. Почти 300 человек с флагами собрались у памятника Ленину, чтобы отметить круглую дату Октябрьской революции.

      Завершился митинг акцией, похожей на эпизод из приключенческого фильма. Запечатав в металлическую фляжку послание потомкам, организаторы мероприятия отправили ее в воды Невы.

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