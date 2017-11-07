В 100-летие Октябрьской революции коммунисты отправили в Неву послание к потомкам

В Петербурге прошел памятный митинг, посвященный вековому юбилею событий 7 ноября 1917 года. Последователи Ленина собрались на площади у Финляндского вокзала.

К традиционным Петру I и Екатерине II, с которыми любят фотографироваться туристы около крейсера «Авроры», сегодня добавился еще один объект для селфи. 7 тысяч красных гвоздик легли к граниту на Петроградской набережной в честь 100-летия революции.



Также в красные цвета окрасилась и площадь около Финляндского вокзала. Почти 300 человек с флагами собрались у памятника Ленину, чтобы отметить круглую дату Октябрьской революции.



Завершился митинг акцией, похожей на эпизод из приключенческого фильма. Запечатав в металлическую фляжку послание потомкам, организаторы мероприятия отправили ее в воды Невы.