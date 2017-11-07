Самолет вынужденно сел в Индии из-за пассажирки, узнавшей об измене мужа

Драма в небе: самолет, следовавший на Бали из столицы Катара Дохи, был вынужден совершить незапланированную посадку в Индии после того, как пассажирка обнаружила измену своего мужа и стала «неуправляемой».
Как передает РИА Новости, женщина разблокировала телефон своего мужа с помощью отпечатка пальца, пока мужчина спал, и обнаружила в устройстве свидетельства его измены.
Источник в Центральных силах промышленной безопасности (CISF): «Рейс Qatar Airways (Доха — Бали) направился в Ченнаи после запроса пилота из-за неуправляемого пассажира на борту».
По словам источника, членам экипажа не удалось успокоить пришедшую в ярость пассажирку. После посадки самолета женщину, ее мужа и ребенка высадили в аэропорту, а самолет вылетел на Бали. Согласно изданию, полиция не стала предъявлять обвинений в связи с происшествием.
Источник в Центральных силах промышленной безопасности (CISF): «Рейс Qatar Airways (Доха — Бали) направился в Ченнаи после запроса пилота из-за неуправляемого пассажира на борту».
По словам источника, членам экипажа не удалось успокоить пришедшую в ярость пассажирку. После посадки самолета женщину, ее мужа и ребенка высадили в аэропорту, а самолет вылетел на Бали. Согласно изданию, полиция не стала предъявлять обвинений в связи с происшествием.
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