Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
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Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой

    Самолет вынужденно сел в Индии из-за пассажирки, узнавшей об измене мужа

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    Самолет вынужденно сел в Индии из-за пассажирки, узнавшей об измене мужа

    Самолет вынужденно сел в Индии <nobr>из-за</nobr> пассажирки, узнавшей об измене мужа

    Драма в небе: самолет, следовавший на Бали из столицы Катара Дохи, был вынужден совершить незапланированную посадку в Индии после того, как пассажирка обнаружила измену своего мужа и стала «неуправляемой».

    Как передает РИА Новости, женщина разблокировала телефон своего мужа с помощью отпечатка пальца, пока мужчина спал, и обнаружила в устройстве свидетельства его измены.

    Источник в Центральных силах промышленной безопасности (CISF): «Рейс Qatar Airways (Доха — Бали) направился в Ченнаи после запроса пилота из-за неуправляемого пассажира на борту».

    По словам источника, членам экипажа не удалось успокоить пришедшую в ярость пассажирку. После посадки самолета женщину, ее мужа и ребенка высадили в аэропорту, а самолет вылетел на Бали. Согласно изданию, полиция не стала предъявлять обвинений в связи с происшествием.

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