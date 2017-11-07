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9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой

    Обладательницы самых красивых ягодиц сфотографировались в бикини из мяса

    3 комментария
    • Фото: missbumbumbrasil / instagram.com
    Обладательницы самых красивых ягодиц сфотографировались в бикини из мяса

    Обладательницы самых красивых ягодиц сфотографировались в бикини из мяса

    Обладательницы самых красивых ягодиц сфотографировались в бикини из мяса
  • Фото: missbumbumbrasil / instagram.com

    • Участницы бразильского конкурса «Мисс Бум Бум», на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц, сфотографировались в купальниках из говядины.

    Как сообщает сайт Вести.Ru, фотосессия продолжалась восемь часов. Целью акции было сказать: «Женщина — это не просто кусок мяса».

    В общей сложности конкурсантки надели на себя около 50 килограммов мяса. Соответствующее фото организаторы разместили на пригласительных билетах на конкурс.

    Модели сознательно повторили знаменитый поступок Леди Гаги, которая появилась на публике в платье из мяса в 2010 году.

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