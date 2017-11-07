Обладательницы самых красивых ягодиц сфотографировались в бикини из мяса

Участницы бразильского конкурса «Мисс Бум Бум», на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц, сфотографировались в купальниках из говядины.
Как сообщает сайт Вести.Ru, фотосессия продолжалась восемь часов. Целью акции было сказать: «Женщина — это не просто кусок мяса».
В общей сложности конкурсантки надели на себя около 50 килограммов мяса. Соответствующее фото организаторы разместили на пригласительных билетах на конкурс.
Модели сознательно повторили знаменитый поступок Леди Гаги, которая появилась на публике в платье из мяса в 2010 году.
В общей сложности конкурсантки надели на себя около 50 килограммов мяса. Соответствующее фото организаторы разместили на пригласительных билетах на конкурс.
Модели сознательно повторили знаменитый поступок Леди Гаги, которая появилась на публике в платье из мяса в 2010 году.
Комментарии