Наука без границ: ученые России и США провели конференцию в Чикаго

В Северо-Западном университете в Чикаго собрались ученые России и США — в основном те, кто работает за океаном уже не первый год. Но речи об утечке мозгов не идет. Ученые уверены, что об этом понятии пора забыть. Сейчас у двух стран немало совместных проектов.

Университет в Чикаго российско-американские ученые выбрали для своей конференции не случайно. Именно там работал Владимир Ипатьев, российский химик, без открытий которого современную Америку трудно себе представить.



Портрет Ипатьева, которого ставят в один ряд с Ломоносовым и Менделеевым, в университете на почетном месте, но мало кто знает, что, уехав в США в 30-х годах прошлого века, он до последнего дня хотел вернуться на родину.



Перед нынешними российскими учеными, уехавшими 10 или 20 лет назад за рубеж, сейчас вопрос, где работать, не стоит. Многие из них уже давно трудятся и в России, и в Америке.



По видеосвязи с орбиты ученых приветствовал Александр Мисуркин, командир нынешнего российско-американского экипажа МКС. Но одной Международной космической станцией научные связи двух стран в космосе не ограничиваются. Россия и США сейчас работают над совместными проектами по изучению Венеры и строительству окололунной орбитальной станции Deep Space Gateway.



Именно американские ученые получают почти треть финансирования по российской программе «Мегагранты», благодаря которой в нашей стране открылось 160 лабораторий мирового уровня. Так что Россия для США по-прежнему основной научный партнер, хотя даже в этой сфере политическое давление дает о себе знать.



Анатолий Антонов, посол РФ в США: «В последнее время создаются препоны для приезда российских ученых. Наука — это цементирующие звенья, которые позволяют отношениям существовать и создают основу для их развития».



Попытаться придать отношениям двух стран импульс развития смогут президенты России и США, если встретятся на саммите АТЭС. Научное сообщество, да и не только оно, очень этого ждет.



Подробности — в видеоматериале.