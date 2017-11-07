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9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой

    Лавров: военная реформа на Украине готовится при прямом участии США

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    Лавров: военная реформа на Украине готовится при прямом участии США

    Лавров: военная реформа на Украине готовится при прямом участии США

    Москва располагает данными о том, что готовящаяся Верховной радой Украины военная реформа обсуждается и разрабатывается напрямую при участии посла США в этой стране.

    Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, «особая ответственность за поведение киевских властей лежит на США».

    Сергей Лавров: «США в ручном режиме руководят киевскими властями, и последний пример этого следующий: просочилась информация о том, что в Верховной раде готовятся обсуждать пакет законов о военной реформе».

    По словам Лаврова, «вопрос о том, каким должно быть содержание этих реформ, какие проекты из этого законопроекта заслуживают поддержки, а какие нужно отложить в сторону, все эти вопросы решаются лично в контактах с послом США руководства Верховной рады».

    Сергей Лавров: «Надеюсь, что помимо попыток через военную реформу затянуть Киев в натовские ряды США обратят внимание и на абсолютно неприемлемое поведение властей, в том числе их стремление обеспечить безнаказанность бандитам, которые чувствуют себя вольготно».

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