Жители села в Кабардино-Балкарии добиваются переселения из опасных домов

На краю пропасти в буквальном смысле оказалась целая улица в одном из поселков Кабардино-Балкарии . Река там поменяла русло, берег подступил вплотную к домам, и теперь они вместе с жителями в любую минуту могут рухнуть с высокого обрыва. На все требования предоставить альтернативное безопасное жилье местные власти отвечают отказом. К решению вопроса подключилась даже прокуратура.

Соседство с бурным Череком местных жителей раньше не пугало — их разделяла широкая и с виду безопасная полоса земли. Но потом река словно взбесилась. Одной из причин, подозревают горцы, стала реконструкция Мухольской ГЭС в 2011 году.



В селе не спешат обвинять в своих бедах исключительно энергетиков, наверняка есть и природные причины. Река устремилась прямо на жилой берег и начала постепенно его размывать, подбираясь вплотную к домам. Первыми угрозу почувствовали супруги Чочаевы.



Фатима Чочаева: «Когда идет большой дождь, грохот стоит. Кажется, нас снесет сейчас, и все. И мы у соседей ночуем, когда дождь».



Энергетики пытались укрепить осыпающуюся дорогу, но разгулявшаяся река уничтожила защитные конструкции, смыв еще один крупный кусок берега. Дом Чочаевых тем временем стремительно покрывается трещинами. Детей на улицу без присмотра взрослых не выпускают — водят по краю пропасти за руку.



Семья пыталась выбраться из ловушки — в 2012 году встали в очередь на жилье и по сей день занимают в ней первое место. Сельсовет, который по закону должен купить Чочаевым новый дом, не знает, где найти деньги, годовой сельский бюджет — всего два с половиной миллиона рублей.



Районная прокуратура знает о безвыходной ситуации семьи Чочаевых. Если муниципальный бюджет не может переселить семью из опасного района, вмешаться должны республиканские власти.



Подробности — в видеоматериале.