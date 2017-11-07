Двадцатилетний бельгийский велогонщик Ванакер умер во сне

СМИ сообщили о смерти
20-летнего бельгийского велогонщика. Спортсмен умер во сне.
Как сообщает портал Sports365.fr, 20-летнего бельгийского спортсмена Бьярне Ванакера в понедельник обнаружили мертвым. Он умер во сне.
Причины смерти одного из самых перспективных велогонщиков Бельгии не установлены. Представители клуба, за который выступал спортсмен, сообщили, что у Бьярне Ванакера не было никаких проблем со здоровьем или сердцем, он регулярно проходил медосмотры.
В мае 2017 года Ванакер занял десятое место на велогонке «Париж-Рубе», а также финишировал 15-м в гонке «Джиро Д’Ломбардия», пишет ТАСС.
Причины смерти одного из самых перспективных велогонщиков Бельгии не установлены. Представители клуба, за который выступал спортсмен, сообщили, что у Бьярне Ванакера не было никаких проблем со здоровьем или сердцем, он регулярно проходил медосмотры.
В мае 2017 года Ванакер занял десятое место на велогонке «Париж-Рубе», а также финишировал 15-м в гонке «Джиро Д’Ломбардия», пишет ТАСС.
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