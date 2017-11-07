Прощай, «макаров»!
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Прощай, «макаров»!

    Двадцатилетний бельгийский велогонщик Ванакер умер во сне

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    • Фото: vanacker_bjarne / instagram.com
    Двадцатилетний бельгийский велогонщик Ванакер умер во сне

    Двадцатилетний бельгийский велогонщик Ванакер умер во сне

    Двадцатилетний бельгийский велогонщик Ванакер умер во сне
  • Фото: vanacker_bjarne / instagram.com

    • СМИ сообщили о смерти 20-летнего бельгийского велогонщика. Спортсмен умер во сне.

    Как сообщает портал Sports365.fr, 20-летнего бельгийского спортсмена Бьярне Ванакера в понедельник обнаружили мертвым. Он умер во сне.

    Причины смерти одного из самых перспективных велогонщиков Бельгии не установлены. Представители клуба, за который выступал спортсмен, сообщили, что у Бьярне Ванакера не было никаких проблем со здоровьем или сердцем, он регулярно проходил медосмотры.

    В мае 2017 года Ванакер занял десятое место на велогонке «Париж-Рубе», а также финишировал 15-м в гонке «Джиро Д’Ломбардия», пишет ТАСС.

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