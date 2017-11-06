Кровавое убийство под Екатеринбургом попало в кадр видеорегистратора

На записи, сделанной видеорегистратором автомобиля, зафиксирован не только момент кровавой расправы, но и то, как невменяемый убийца с ножом бросается на автомобиль и разбивает лобовое стекло.
Случайными свидетелями жестокого двойного убийства в поселке Кедровка под Екатеринбургом стали проезжавшие мимо автомобилисты.
Водитель автомобиля не сразу понял, что происходит на дороге рядом с остановкой. Поначалу он решил, что видит обычную драку. Но через секунду, когда автомобиль поравнялся с местом происшествия, убийца оторвался от своей жертвы и бросился на автомобиль с ножом, разбив лобовое стекло.
Психически больной мужчина набросился таким же образом на следующий автомобиль, где ехала пара пожилых людей. Жертв могло быть больше. Убийца почти добрался до них, когда на помощь им пришел проезжавший мимо молодой человек.
Увидев тело мертвой женщины на дороге и мужчину с окровавленным ножом, который бросился на машину, пытался зарезать водителя и уже почти влез на заднее сиденье, он сбил его с ног бампером своего автомобиля. Как сообщают СМИ Екатеринбурга, позже молодой человек рассказал, что даже не раздумывал, испугавшись, что на заднем сиденье машины могут быть дети.
Напомним, преступление в Свердловской области произошло 4 ноября. Безработный житель Екатеринбурга, инвалид второй группы, который состоял на учете в психиатрическом медучреждении, убил ножом двоих женщин. Прохожие сумели остановить психопата с ножом, а задержали его сотрудники ДПС, которые в этот момент проезжали мимо. Во время задержания у убийцы случился эпилептический припадок. Он скончался до приезда скорой помощи. Возбуждено уголовное дело.
Водитель автомобиля не сразу понял, что происходит на дороге рядом с остановкой. Поначалу он решил, что видит обычную драку. Но через секунду, когда автомобиль поравнялся с местом происшествия, убийца оторвался от своей жертвы и бросился на автомобиль с ножом, разбив лобовое стекло.
Психически больной мужчина набросился таким же образом на следующий автомобиль, где ехала пара пожилых людей. Жертв могло быть больше. Убийца почти добрался до них, когда на помощь им пришел проезжавший мимо молодой человек.
Увидев тело мертвой женщины на дороге и мужчину с окровавленным ножом, который бросился на машину, пытался зарезать водителя и уже почти влез на заднее сиденье, он сбил его с ног бампером своего автомобиля. Как сообщают СМИ Екатеринбурга, позже молодой человек рассказал, что даже не раздумывал, испугавшись, что на заднем сиденье машины могут быть дети.
Напомним, преступление в Свердловской области произошло 4 ноября. Безработный житель Екатеринбурга, инвалид второй группы, который состоял на учете в психиатрическом медучреждении, убил ножом двоих женщин. Прохожие сумели остановить психопата с ножом, а задержали его сотрудники ДПС, которые в этот момент проезжали мимо. Во время задержания у убийцы случился эпилептический припадок. Он скончался до приезда скорой помощи. Возбуждено уголовное дело.
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