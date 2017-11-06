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    Британские коммунисты отметили столетие Октября партийным съездом. Великобритания, история, Ленин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБританские коммунисты отметили столетие Октября партийным съездом

    Британские коммунисты отметили столетие Октября партийным съездом

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    Британские коммунисты отметили столетие Октября партийным съездом

    Британские коммунисты отметили столетие Октября партийным съездом

    Британские коммунисты отметили столетие Октября партийным съездом

      Британские коммунисты все еще не теряют надежды воплотить в жизнь идеи марксизма и собираются для этого на вполне легальный съезд.

      В канун юбилея Октябрьской революции на рабочей окраине встретились члены британской партии большевиков. Коммунистическая партия Великобритании отметила столетие Октября не выставкой, а заседанием. Здесь выступали не историки, а политики, причем многие — молодые. Даже плакаты с цитатами Ленина присутствовали здесь не в виде исторического артефакта, а в виде прямого руководства к действию. Молодые люди со знаменами в руках были не реконструкторами, а комсомольцами. И сам съезд прошел вполне легально.

      До распада СССР Коммунистическая партия Великобритании получала финансирование из Москвы. В лучшие времена у нее было здание в Ковент-Гардене, в партии состояли 60 тысяч человек, а два депутата-коммуниста прорвались даже в британский парламент. Сейчас идеи Маркса и Ленина здесь защищают с тем же жаром, но меньшим количеством голосов. Партии нужны деньги, и даже на празднике идет сбор средств на свержение капиталистического режима.

      До революции Владимир Ленин жил и работал в эмиграции, в том числе в Великобритании. В 1903 году он участвовал в организации II съезда РСДРП в Брюсселе и Лондоне. В Россию он приезжал нелегально во время революции 1905–1907 годов, в апреле 1917 года, а осенью 1917 года окончательно вернулся в Петроград, чтобы руководить подготовкой вооруженного переворота.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Лизы Герсон.

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