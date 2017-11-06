Зима откладывается на неделю: в Москве стоит аномальное тепло

Погода в Москве 6–7 ноября будет аномально теплой, сообщили синоптики.

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Завтра днем в Москве температура поднимется до плюс 6 градусов. В погодном центре «Фобос» такую температуру назвали аномальной для ноября. В Гидрометцентре также отмечают, что температура держится на отметках выше нормы, но называют этот период обычным предзимьем.



В целом, до конца недели москвичей ждет спокойный климатический период, говорит директор Гидрометцентра Роман Вильфанд. Не будет ни существенных осадков, ни катаклизмов — только хмурое небо над головой.



Роман Вильфанд, директор Гидрометцентра: «Приход зимы вновь откладывается. Сейчас — период, который называется предзимье, и он полностью соответствует климатическим представлениям. Вполне спокойная, теплая погода».



Похолодает к середине недели: с четверга температура будет колебаться около ноля. Ночью слабо отрицательные температуры, днем — положительные. А в выходные снова плюс 6.



Роман Вильфанд: «В воскресенье вновь ожидаем повышение температуры до 5–6 градусов. На всей территории страны температура в ближайшие пять дней будет выше нормы».



Аномальные явления наблюдаются сейчас на территории Чукотского края — там теплее, чем обычно, сразу на 20 градусов. Примерно такие же показатели в Красноярском крае — на 10–15 градусов. Заметные изменения на Урале и в Западной Сибири: температурный фон выше нормы на 6–10 градусов, но в середине недели там ожидается резкое похолодание. Сильные морозы придут также в Салехард, Омскую, Томскую и Новосибирскую области.