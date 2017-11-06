Белое солнце пустыни
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Белое солнце пустыни

    В Шлиссельбурге 20-летняя девушка ударила подругу ножом из-за iPhone

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    В Шлиссельбурге 20-летняя девушка ударила подругу ножом из-за iPhone

    В Шлиссельбурге <nobr>20-летняя</nobr> девушка ударила подругу ножом <nobr>из-за</nobr> iPhone

    В Шлиссельбурге (Ленинградская область) задержали 20-летнюю девушку, которая напала на гостью из-за смартфона.

    Инцидент произошел около 5:00 в квартире одного из домов по улице 1 Мая. 20-летняя безработная девушка ножом ударила 19-летнюю подругу, которая пришла к ней в гости, после чего отобрала у знакомой iPhone.

    Пострадавшая в состоянии средней степени тяжести была госпитализирована. Злоумышленницу задержали, ей грозит ответственность по статье «Разбой», сообщили в УМВД по Ленинградской области.

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