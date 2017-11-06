Зюганов предвидит массовые беспорядки из-за захоронения Ленина

Главный российский коммунист Геннадий Зюганов готов остановить людей, которые рассуждают о захоронении Ленина.
Вопрос захоронения основателя советского государства поднимается в обществе уже много лет. Очередной виток дискуссии пришелся на 2017 год, в 100-летнюю годовщину Октябрьской революции. По мнению лидера КПРФ, разговоры о перезахоронении тела Владимира Ленина может обернуться столкновением поколений на Красной площади и массовыми беспорядками.
Геннадий Зюганов, лидер КПРФ: «Всякая болтовня о перезахоронении под собой ничего не имеет, кроме попытки столкнуть на Красной площади поколения и организовать массовые беспорядки. Мы не дадим этим проискам состояться, мы их просто погоним оттуда».
Фильмы о Ленине и событиях 1917 года, в которых говорится о немецких деньгах, потраченных на организацию революции, Зюганов считает недостойными.
Геннадий Зюганов: «Какие немецкие деньги, кто их кому давал? Что это за чушь, которая давно была опровергнута! Какой Парвус (деятель российского и германского социал-демократического движения Александр Парвус — прим. НТВ.Ru), из него делают чуть ли не героя. Да откройте энциклопедию! Провокатор был и есть провокатор, наживался на горе и бедах! Что вы из него героя делаете?»
Зюганов посетовал, что на экраны выходит «одна поделка за другой».
Геннадий Зюганов: «Из штанов выпрыгивают талантливые журналисты, позорище, им стыдно будет перед детьми и внуками».
По мнению лидера КПРФ, Ленина высоко ценили Герберт Уэллс, Ромен Роллан, Альберт Эйнштейн и другие современники.
Геннадий Зюганов: «На гения надо смотреть снизу вверх, а не сверху вниз. А я должен вашим поделкам верить, которые в скотство превращают страну».
Зюганов считает, что Ленин стал вождем великой революции, которая, «по сути дела, бескровно закончилась».
В марте на имя председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко поступило обращение от депутата Госдумы от ЛДПР Ивана Сухарева с призывом рассмотреть вопрос демонтажа мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. Проект был внесен представителями ЛДПР и «Единой России», но позже единороссы отозвали свои подписи.
Соцопросы показали, что более 60% россиян поддерживают идею захоронения тела Ленина, причем половина из призывает сделать это немедленно, другая половина считает возможным подождать некоторое время, передает РИА Новости.
Нужно ли захоронить тело Ленина? Голосуйте в Telegram-канале НТВ.
Геннадий Зюганов, лидер КПРФ: «Всякая болтовня о перезахоронении под собой ничего не имеет, кроме попытки столкнуть на Красной площади поколения и организовать массовые беспорядки. Мы не дадим этим проискам состояться, мы их просто погоним оттуда».
Фильмы о Ленине и событиях 1917 года, в которых говорится о немецких деньгах, потраченных на организацию революции, Зюганов считает недостойными.
Геннадий Зюганов: «Какие немецкие деньги, кто их кому давал? Что это за чушь, которая давно была опровергнута! Какой Парвус (деятель российского и германского социал-демократического движения Александр Парвус — прим. НТВ.Ru), из него делают чуть ли не героя. Да откройте энциклопедию! Провокатор был и есть провокатор, наживался на горе и бедах! Что вы из него героя делаете?»
Зюганов посетовал, что на экраны выходит «одна поделка за другой».
Геннадий Зюганов: «Из штанов выпрыгивают талантливые журналисты, позорище, им стыдно будет перед детьми и внуками».
По мнению лидера КПРФ, Ленина высоко ценили Герберт Уэллс, Ромен Роллан, Альберт Эйнштейн и другие современники.
Геннадий Зюганов: «На гения надо смотреть снизу вверх, а не сверху вниз. А я должен вашим поделкам верить, которые в скотство превращают страну».
Зюганов считает, что Ленин стал вождем великой революции, которая, «по сути дела, бескровно закончилась».
В марте на имя председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко поступило обращение от депутата Госдумы от ЛДПР Ивана Сухарева с призывом рассмотреть вопрос демонтажа мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. Проект был внесен представителями ЛДПР и «Единой России», но позже единороссы отозвали свои подписи.
Соцопросы показали, что более 60% россиян поддерживают идею захоронения тела Ленина, причем половина из призывает сделать это немедленно, другая половина считает возможным подождать некоторое время, передает РИА Новости.
Нужно ли захоронить тело Ленина? Голосуйте в Telegram-канале НТВ.
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