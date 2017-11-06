Морские дьяволы
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Морские дьяволы

    Со дна Волги подняли бронекатер, затонувший в дни Сталинградской битвы

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    • Фото: fertoingltd / vk.com
    Со дна Волги подняли бронекатер, затонувший в дни Сталинградской битвы

    Со дна Волги подняли бронекатер, затонувший в дни Сталинградской битвы

    Со дна Волги подняли бронекатер, затонувший в дни Сталинградской битвы
  • Фото: fertoingltd / vk.com

    • В Волгограде провели уникальную операцию по подъему со дна бронекатера, затонувшего во время Великой Отечественной.

    Судно, которое считалось пропавшим с октября 1942 года, два года назад случайно нашел дайвер-любитель. Специалисты же пришли к выводу, что это бронекатер БК-31, который затонул близ острова Голодный в дни Сталинградской битвы.

    Для того, чтобы не повредить катер, который за десятилетия полностью занесло песком, его решили поднимать краном на специально изготовленных стропах с предварительным расчетом нагрузки.

    Как сообщили в администрации Волгоградской области, в операции были задействованы поисковики и специалисты компании «Монолитстрой». Теперь катер отправят на судоремонтный завод.

    Затонувшее судно принадлежит к проекту С-40. Это артиллерийский бронированный пограничный катер со стальным корпусом, оснащенный башней от танка Т-34–76 и двумя пулеметами калибра 7,62 мм. До Великой Отечественной эти катера, которые задумывались для патрулирования крупных приграничных рек, строились в Ленинграде.

    Фото: volgograd.ru

    Со дна Волги подняли бронекатер, затонувший в дни Сталинградской битвы. Великая Отечественная война, Волгоград, история. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    Со дна Волги подняли бронекатер, затонувший в дни Сталинградской битвы. Великая Отечественная война, Волгоград, история. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    Со дна Волги подняли бронекатер, затонувший в дни Сталинградской битвы. Великая Отечественная война, Волгоград, история. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    Со дна Волги подняли бронекатер, затонувший в дни Сталинградской битвы. Великая Отечественная война, Волгоград, история. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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