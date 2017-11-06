Со дна Волги подняли бронекатер, затонувший в дни Сталинградской битвы

В Волгограде провели уникальную операцию по подъему со дна бронекатера, затонувшего во время Великой Отечественной.
Судно, которое считалось пропавшим с октября 1942 года, два года назад случайно нашел дайвер-любитель. Специалисты же пришли к выводу, что это бронекатер БК-31, который затонул близ острова Голодный в дни Сталинградской битвы.
Для того, чтобы не повредить катер, который за десятилетия полностью занесло песком, его решили поднимать краном на специально изготовленных стропах с предварительным расчетом нагрузки.
Как сообщили в администрации Волгоградской области, в операции были задействованы поисковики и специалисты компании «Монолитстрой». Теперь катер отправят на судоремонтный завод.
Затонувшее судно принадлежит к проекту С-40. Это артиллерийский бронированный пограничный катер со стальным корпусом, оснащенный башней от танка Т-34–76 и двумя пулеметами калибра 7,62 мм. До Великой Отечественной эти катера, которые задумывались для патрулирования крупных приграничных рек, строились в Ленинграде.
Фото: volgograd.ru
Для того, чтобы не повредить катер, который за десятилетия полностью занесло песком, его решили поднимать краном на специально изготовленных стропах с предварительным расчетом нагрузки.
Как сообщили в администрации Волгоградской области, в операции были задействованы поисковики и специалисты компании «Монолитстрой». Теперь катер отправят на судоремонтный завод.
Затонувшее судно принадлежит к проекту С-40. Это артиллерийский бронированный пограничный катер со стальным корпусом, оснащенный башней от танка Т-34–76 и двумя пулеметами калибра 7,62 мм. До Великой Отечественной эти катера, которые задумывались для патрулирования крупных приграничных рек, строились в Ленинграде.
Фото: volgograd.ru
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