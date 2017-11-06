Морские дьяволы
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Морские дьяволы

    Путин предложил нанимать сотрудников Росгвардии для охраны губернаторов

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    Путин предложил нанимать сотрудников Росгвардии для охраны губернаторов

    Путин предложил нанимать сотрудников Росгвардии для охраны губернаторов

    Президент РФ внес в Госдуму законопроект, который позволит главам субъектов РФ нанимать для охраны сотрудников Росгвардии.

    Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который должен дать Росгвардии полномочия обеспечивать охрану высших должностных лиц субъектов РФ.

    Согласно законопроекту, главы регионов смогут нанимать сотрудников Росгвардии в качестве охранников в порядке, установленном президентом. Обеспечение безопасности губернаторов «предполагается осуществлять исключительно на договорной основе», а других высокопоставленных лиц — «как правило, на договорной основе, если президентом РФ не будет принято иное решение», передает «Интерфакс».

    Поправки должны внести в федеральный закон «О войсках национальной гвардии РФ». Замдиректора Росгвардии Сергей Лебедев назначен официальным представителем президента при рассмотрении этого проекта. В сопроводительных документах указывается, что правительство поддерживает инициативу. Отмечается также, что ее реализация не потребует дополнительных затрат.

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