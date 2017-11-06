Морские дьяволы
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Морские дьяволы

    В Татарстане разбился вертолет Bell 407

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    • Фото: РИА Новости, Михаил Воскресенский
    В Татарстане разбился вертолет Bell 407

    В Татарстане разбился вертолет Bell 407

    В Татарстане разбился вертолет Bell 407
  • Фото: РИА Новости, Михаил Воскресенский

    • Правоохранительные органы Татарстана выясняют обстоятельства крушения вертолета Bell 407, который разбился в Верхнеуслонском районе республики.

    Как сообщается на сайте главного управления регионального МЧС, информация о происшествии поступила в 8:09. Воздушное судно упало в окрестностях садового товарищества «Красный пахарь». Возгорания нет. По информации «Интерфакса», один человек погиб.

    На месте трагедии работают спасатели. На сайте Центрального регионального центра МЧС России появились данные о том, что упавший вертолет принадлежит авиакомпании «АК Барс Аэро». Обстоятельства катастрофы выясняют сотрудники Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.

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