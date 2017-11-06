В Татарстане разбился вертолет Bell 407

Правоохранительные органы Татарстана выясняют обстоятельства крушения вертолета Bell 407, который разбился в Верхнеуслонском районе республики.
Как сообщается на сайте главного управления регионального МЧС, информация о происшествии поступила в 8:09. Воздушное судно упало в окрестностях садового товарищества «Красный пахарь». Возгорания нет. По информации «Интерфакса», один человек погиб.
На месте трагедии работают спасатели. На сайте Центрального регионального центра МЧС России появились данные о том, что упавший вертолет принадлежит авиакомпании «АК Барс Аэро». Обстоятельства катастрофы выясняют сотрудники Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.
На месте трагедии работают спасатели. На сайте Центрального регионального центра МЧС России появились данные о том, что упавший вертолет принадлежит авиакомпании «АК Барс Аэро». Обстоятельства катастрофы выясняют сотрудники Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.
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