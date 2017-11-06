Морские дьяволы
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Морские дьяволы
    Символ мужества и памяти: старейшему Вечному огню в России исполнилось 60 лет. Великая Отечественная война, Санкт-Петербург, история, памятники, памятные даты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСимвол мужества и памяти: старейшему Вечному огню в России исполнилось 60 лет

    Символ мужества и памяти: старейшему Вечному огню в России исполнилось 60 лет

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    Символ мужества и памяти: старейшему Вечному огню в России исполнилось 60 лет

    Символ мужества и памяти: старейшему Вечному огню в России исполнилось 60 лет

    Символ мужества и памяти: старейшему Вечному огню в России исполнилось 60 лет

      Сегодня 60 лет исполнилось первому в России мемориалу с факелом Вечного огня, который расположен на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. В 1957 году его зажгли от мартеновских печей Кировского завода.

      С тех пор на всех подобных мемориалах по всей России, в том числе на Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, горит то самое негасимое пламя.

      На протяжении 60 лет этот огонь не потух ни разу. На время ремонта его переносят на специальный факел, а после завершения работ возвращают обратно.

      Накануне к мемориалу пришли блокадники и защитники Ленинграда, военнослужащие и воспитанники военно-патриотических клубов. После торжественного марша к Вечному огню возложили цветы.

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