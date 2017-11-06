Дайверы-экстремалы изучают таинственный подводный мир Байкала

Четыре минуты 35 секунд можно провести на дне Байкала без единого вздоха. Это рекорд наших фридайверов. Суровый подводный мир Сибири они изучают без акваланга и нередко находят неожиданные вещи.

Желающих исследовать пронзительную синь глубочайшего озера планеты становится все больше. Отправляясь на глубину без акваланга, они чувствуют себя куда свободнее, считая, что только так можно слиться с природой.



Александр Беломестных, фридайвер: «Когда погружаешься в воду, создается впечатление, что ты паришь. Вот и все. Когда на тебя давят этот костюм, эти груза, это все пропадает».



Профессиональный фридайвинг организовали те, кто сложил оружие. Дмитрий Соколов поначалу занимался подводной охотой, но попал на курсы мировой рекордсменки Натальи Молчановой и ушел в свободное погружение. Видимая легкость движений под водой достигается долгими тренировками в бассейне.



Дмитрий Соколов: «На Байкале мы ощущаем холод воды, но стараемся расслабиться до такой степени, чтобы отвлечься и отречься от этого холода. Это такая психологическая подготовка».



Соревнуются не только, кто глубже занырнет, но и кто дальше проплывет. Результаты обнадеживают: 38 метров в глубину, 125 в длину, 4 минуты 35 секунд — рекорд задержки дыхания. Подробности — в репортаже корреспондента Антона Артемьева.