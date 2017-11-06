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    Хабаровск заволокло дымом от лесных пожаров в Китае

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    • Фото: dmitrydkphoto / instagram.com
    Хабаровск заволокло дымом от лесных пожаров в Китае

    Хабаровск заволокло дымом от лесных пожаров в Китае

    Хабаровск заволокло дымом от лесных пожаров в Китае
  • Фото: dmitrydkphoto / instagram.com

    • В МЧС сообщили, что причиной пелены, которая заволокла Хабаровск, стали природные пожары на приграничной территории Китая.

    Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю: «6 ноября на территории Хабаровска наблюдается небольшое задымление. Природных пожаров на территории региона нет. По данным космического мониторинга и системы „Каскад“, отмечаются многочисленные термические аномалии на приграничных территориях КНР».

    В МЧС сообщили, что ветер южного и юго-западного направлений несет дым от горящих в Китае лесов в сторону Хабаровска. Спасатели также предупредили, что в течение дня задымленность может появиться не только в Хабаровске, но и в Бикинском, Вяземском, имени Лазо и Хабаровском районах региона.

    Ситуация улучшится к вечеру 7 ноября, когда изменится направление ветра. Специалисты Дальневосточного управления Росгидромета, лаборатории Роспотребнадзора и Краевого центра экологического мониторинга и прогнозирования ЧС ведут постоянный мониторинг ситуации и контроль за уровнем содержания оксида углерода в воздухе. Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не зафиксировано, пишет ТАСС.

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