На севере Москвы в горящей бытовке погибли 6 человек

В МЧС сообщили о пожаре в Москве, жертвами которого стали 6 человек.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Москве: «Пожар произошел на Складочной улице на пустыре. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 02:25. В 02:39 пожар в бытовке был ликвидирован на общей площади около 12 квадратных метров. Есть пострадавшие».
Как передает ТАСС со ссылкой на информацию правоохранительных органов, жертвами происшествия стали шесть человек. По предварительным данным, люди отравились продуктами горения.
Сейчас на месте происшествия работают пожарные, медики и следователи.
Как передает ТАСС со ссылкой на информацию правоохранительных органов, жертвами происшествия стали шесть человек. По предварительным данным, люди отравились продуктами горения.
Сейчас на месте происшествия работают пожарные, медики и следователи.
Комментарии