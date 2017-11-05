Top Disco Pop
ТВ-Эфир
Top Disco Pop

    Жертвами ДТП с участием грузовика в Ульяновской области стали 3 человека

    комментировать
    • Фото: Мария Семёнова / vk.com
    Жертвами ДТП с участием грузовика в Ульяновской области стали 3 человека

    Жертвами ДТП с участием грузовика в Ульяновской области стали 3 человека

    Жертвами ДТП с участием грузовика в Ульяновской области стали 3 человека
  • Фото: Мария Семёнова / vk.com

    • В Ульяновской области легковушка вылетела на встречную полосу и столкнулась с грузовиком, есть погибшие и пострадавшие.

    Как рассказали в региональном главке МВД, авария произошла на на 179-м километре трассы Саранск — Сурское — Ульяновск.

    Сообщение пресс-службы УМВД РФ по Ульяновской области: «По предварительной информации, водитель автомашины ВАЗ-2109 не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовой автомашиной, двигавшейся во встречном направлении. В результате ДТП три пассажира легкового автомобиля погибли на месте происшествия, водитель с тяжелыми травмами госпитализирован».

    Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливающие все обстоятельства произошедшего, пишет ТАСС.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru