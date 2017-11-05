Жертвами ДТП с участием грузовика в Ульяновской области стали 3 человека

В Ульяновской области легковушка вылетела на встречную полосу и столкнулась с грузовиком, есть погибшие и пострадавшие.
Как рассказали в региональном главке МВД, авария произошла на на 179-м километре трассы Саранск — Сурское — Ульяновск.
Сообщение пресс-службы УМВД РФ по Ульяновской области: «По предварительной информации, водитель автомашины ВАЗ-2109 не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовой автомашиной, двигавшейся во встречном направлении. В результате ДТП три пассажира легкового автомобиля погибли на месте происшествия, водитель с тяжелыми травмами госпитализирован».
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливающие все обстоятельства произошедшего, пишет ТАСС.
Сообщение пресс-службы УМВД РФ по Ульяновской области: «По предварительной информации, водитель автомашины ВАЗ-2109 не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовой автомашиной, двигавшейся во встречном направлении. В результате ДТП три пассажира легкового автомобиля погибли на месте происшествия, водитель с тяжелыми травмами госпитализирован».
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливающие все обстоятельства произошедшего, пишет ТАСС.
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