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Ты не поверишь!

    Молодой житель Башкирии сжег спавших родственников

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    Молодой житель Башкирии сжег спавших родственников

    Молодой житель Башкирии сжег спавших родственников

    В городе Белорецке (Башкирия) задержали 24-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве троих родственников.

    По данным следствия, во время семейного застолья отец несколько раз ударил 24-летнего сына. Дождавшись, когда все заснут, молодой человек вышел на веранду и поджег находившиеся там вещи. В результате огонь перекинулся на дом.

    Жертвами пожара стали 47-летний отец подозреваемого, его 66-летняя бабушка и еще один 65-летний родственник. Дом уничтожен огнем.

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемого ждет судебно-медицинская экспертиза, сообщили в управлении СК по Башкирии.

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