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    Бегемот совершил попытку побега из зоопарка в Тель-Авиве: видео. животные, зоопарки, Израиль. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБегемот совершил попытку побега из зоопарка в Тель-Авиве: видео

    Бегемот совершил попытку побега из зоопарка в Тель-Авиве: видео

    2 комментария
    • Фото: sagitsafari / instagram.com
    Бегемот совершил попытку побега из зоопарка в <nobr>Тель-Авиве</nobr>: видео

    Бегемот совершил попытку побега из зоопарка в Тель-Авиве: видео

    Бегемот совершил попытку побега из зоопарка в <nobr>Тель-Авиве</nobr>: видео
    • Фото: sagitsafari / instagram.com

      • Бегемот беспрепятственно вышел из зоопарка Тель-Авива через главные ворота.

      В Тель-Авиве из зоопарка Ramat Gan пытался сбежать бегемот. Животное покинуло свой вольер и вышло через незапертые ворота зоопарка, не встретив никаких препятствий. Прогулка бегемота по улице попала на видео с камеры наблюдения.

      На записи видно, что ночью в зоопарке был смотритель, он вышел на поиски бегемота, но не смог бы остановить огромное животное. К счастью, вскоре бегемот вернулся в зоопарк тем же путем, очевидно, испугавшись света фар автомобилей, сообщает Daily Mail.

      В зоопарке сообщили, что не знают, как бегемоту удалось сбежать из вольера, и пообещали провести расследование.

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