Бегемот совершил попытку побега из зоопарка в Тель-Авиве: видео

Бегемот беспрепятственно вышел из зоопарка
Тель-Авива через главные ворота.
В Тель-Авиве из зоопарка Ramat Gan пытался сбежать бегемот. Животное покинуло свой вольер и вышло через незапертые ворота зоопарка, не встретив никаких препятствий. Прогулка бегемота по улице попала на видео с камеры наблюдения.
На записи видно, что ночью в зоопарке был смотритель, он вышел на поиски бегемота, но не смог бы остановить огромное животное. К счастью, вскоре бегемот вернулся в зоопарк тем же путем, очевидно, испугавшись света фар автомобилей, сообщает Daily Mail.
В зоопарке сообщили, что не знают, как бегемоту удалось сбежать из вольера, и пообещали провести расследование.
На записи видно, что ночью в зоопарке был смотритель, он вышел на поиски бегемота, но не смог бы остановить огромное животное. К счастью, вскоре бегемот вернулся в зоопарк тем же путем, очевидно, испугавшись света фар автомобилей, сообщает Daily Mail.
В зоопарке сообщили, что не знают, как бегемоту удалось сбежать из вольера, и пообещали провести расследование.
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