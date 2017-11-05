Во Франции задержаны наркобарон Омар и «крестный отец» Лазурного берега

Французская полиция задержала Жеральда Кампанеллу, «крышевавшим» с подельниками бизнес в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег.
Вместе с «крестным отцом» задержаны еще 5 человек, один из них — наркобарон Омар З. Об этом сообщает Point. «Жеральд Кампанелла и Омар З. были хорошо знакомы и постоянно находились на связи. В момент задержания Кампанелла не был вооружен, но у него были найдены поддельные документы», — пишет издание.
50-летний Жеральд Кампанелла был в бегах с 13 ноября 2013 года. В 2016 году суд в Марселе приговорил его к десяти годам тюремного заключения после обнаружения склада с оружием. Сейчас подозреваемый помещен под стражу в Марселе, передает РИА Новости.
Задержанному будут предъявлены обвинения, в частности, о создании преступного сообщества, виновного в совершении убийства.
50-летний Жеральд Кампанелла был в бегах с 13 ноября 2013 года. В 2016 году суд в Марселе приговорил его к десяти годам тюремного заключения после обнаружения склада с оружием. Сейчас подозреваемый помещен под стражу в Марселе, передает РИА Новости.
Задержанному будут предъявлены обвинения, в частности, о создании преступного сообщества, виновного в совершении убийства.
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