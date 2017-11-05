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    Потерпевшие в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи подают в суд

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    • Фото: РИА Новости, Нина Зотина
    Потерпевшие в авиакатастрофе <nobr>Ту-154</nobr> под Сочи подают в суд

    Потерпевшие в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи подают в суд

    Потерпевшие в авиакатастрофе <nobr>Ту-154</nobr> под Сочи подают в суд
  • Фото: РИА Новости, Нина Зотина

    • Родные и близкие погибших при крушении в Сочи самолета Минобороны РФ Ту-154 в декабре 2016 года готовят документы в столичный суд.

    Об исках со стороны родственников погибших в авиакатастрофе под Сочи ТАСС сообщил адвокат Игорь Трунов.

    Игорь Трунов, адвокат: «Сегодня ко мне обратились родные и близкие погибших в сочинской авиакатастрофе 25 декабря, где погибли 92 человека. На данный момент с ними подписаны соглашения, и в настоящее время идет сбор документов, а также подготовка правовой позиции для обращения в суд».

    Адвокат Игорь Трунов известен рядом громких процессов, связанных с терактами и авиакатастрофами. Так, в конце 90-х он представлял интересы пострадавших во время взрывов жилых домов в Москве, потом — заложников мюзикла «Норд-Ост». Адвокат участвовал в деле по обрушению купола в «Трансвааль-парке», в 2011 работал с родственниками погибших в теракте в аэропорту Домодедово, катастрофе А321 в Египте, крушении самолета FlyDubai в Ростове-на-Дону.

    В 2016 году Тругов был лишен адвокатского статуса «за нарушение норм профессиональной этики».

    Самолет Ту-154 потерпел крушение 25 декабря 2016 года, он упал в акватории Черного моря близ побережья Сочи. Всего на борту находились 92 человека — военные, журналисты, артисты ансамбля имени Александрова, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Они направлялись в Сирию. Расследование Минобороны показало, что причиной трагедии могли стать ошибочные действия командира воздушного судна.

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