Потерпевшие в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи подают в суд

Родные и близкие погибших при крушении в Сочи самолета Минобороны РФ
Ту-154 в декабре 2016 года готовят документы в столичный суд.
Об исках со стороны родственников погибших в авиакатастрофе под Сочи ТАСС сообщил адвокат Игорь Трунов.
Игорь Трунов, адвокат: «Сегодня ко мне обратились родные и близкие погибших в сочинской авиакатастрофе 25 декабря, где погибли 92 человека. На данный момент с ними подписаны соглашения, и в настоящее время идет сбор документов, а также подготовка правовой позиции для обращения в суд».
Адвокат Игорь Трунов известен рядом громких процессов, связанных с терактами и авиакатастрофами. Так, в конце 90-х он представлял интересы пострадавших во время взрывов жилых домов в Москве, потом — заложников мюзикла «Норд-Ост». Адвокат участвовал в деле по обрушению купола в «Трансвааль-парке», в 2011 работал с родственниками погибших в теракте в аэропорту Домодедово, катастрофе А321 в Египте, крушении самолета FlyDubai в Ростове-на-Дону.
В 2016 году Тругов был лишен адвокатского статуса «за нарушение норм профессиональной этики».
Самолет Ту-154 потерпел крушение 25 декабря 2016 года, он упал в акватории Черного моря близ побережья Сочи. Всего на борту находились 92 человека — военные, журналисты, артисты ансамбля имени Александрова, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Они направлялись в Сирию. Расследование Минобороны показало, что причиной трагедии могли стать ошибочные действия командира воздушного судна.
Игорь Трунов, адвокат: «Сегодня ко мне обратились родные и близкие погибших в сочинской авиакатастрофе 25 декабря, где погибли 92 человека. На данный момент с ними подписаны соглашения, и в настоящее время идет сбор документов, а также подготовка правовой позиции для обращения в суд».
Адвокат Игорь Трунов известен рядом громких процессов, связанных с терактами и авиакатастрофами. Так, в конце 90-х он представлял интересы пострадавших во время взрывов жилых домов в Москве, потом — заложников мюзикла «Норд-Ост». Адвокат участвовал в деле по обрушению купола в «Трансвааль-парке», в 2011 работал с родственниками погибших в теракте в аэропорту Домодедово, катастрофе А321 в Египте, крушении самолета FlyDubai в Ростове-на-Дону.
В 2016 году Тругов был лишен адвокатского статуса «за нарушение норм профессиональной этики».
Самолет Ту-154 потерпел крушение 25 декабря 2016 года, он упал в акватории Черного моря близ побережья Сочи. Всего на борту находились 92 человека — военные, журналисты, артисты ансамбля имени Александрова, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Они направлялись в Сирию. Расследование Минобороны показало, что причиной трагедии могли стать ошибочные действия командира воздушного судна.
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