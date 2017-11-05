В Мурманской области отчим избил малолетнего ребенка до реанимации

Правоохранители Мурманской области разбираются в обстоятельствах истории, после которой маленький ребенок оказался в реанимационном отделении.
Как сообщается на сайте регионального управления СКР, ребенок попал в больницу с побоями, которые ему нанес 21-летний отчим. Трагедия произошла в городе Апатиты. По версии следствия, 4 ноября поведение малолетнего вызвало у мужчины недовольство и тот несколько раз ударил ребенка руками по голове. Маленького пострадавшего госпитализировали и определили в реанимацию, а распускающего руки отчима задержали.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему лицу, заведомо для виновного находящемуся в беспомощном состоянии» УК РФ.
Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему лицу, заведомо для виновного находящемуся в беспомощном состоянии» УК РФ.
Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.
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