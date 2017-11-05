У нас выигрывают!
ТВ-Эфир
У нас выигрывают!

    Сборная России показала форму для домашнего чемпионата мира

    комментировать
    • Фото: @TeamRussia / twitter.com
    Сборная России показала форму для домашнего чемпионата мира

    Сборная России показала форму для домашнего чемпионата мира

    Сборная России показала форму для домашнего чемпионата мира
  • Фото: @TeamRussia / twitter.com

    • Представлена форма, в которой сборная России будет выступать на домашнем чемпионате мира в 2018 году.

    Комплект выполнен в красно-белых цветах. В качестве моделей выступили Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков и Алексей Миранчук.



    Между тем блогеры уже обратили внимание на то, что новая форма национальной команды очень похожа на форму, в которой сборная СССР выиграла золотые медали Олимпиады 1988 года в Сеуле.

    Напомним, первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи мундиаля будут принимать Москва, Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

    Новости по теме

    Чемпионат мира по футболу — 2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru