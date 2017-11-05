Сборная России показала форму для домашнего чемпионата мира

Готовы к выходу на главную сцену. Наша домашняя форма на домашний Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 от @adidasfootball#ясоздаю pic.twitter.com/y6IxFJMQjR — Сборная России (@TeamRussia) 4 ноября 2017 г.

Комплект выполнен в красно-белых цветах. В качестве моделей выступили Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков и Алексей Миранчук.Между тем блогеры уже обратили внимание на то, что новая форма национальной команды очень похожа на форму, в которой сборная СССР выиграла золотые медали Олимпиады 1988 года в Сеуле.Напомним, первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи мундиаля будут принимать Москва, Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.