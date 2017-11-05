В Совфеде ответили Трампу на слова о «бесстрашных» американских военных

Сенатор Франц Клинцевич назвал заявления Дональда Трампа про превосходство американских военных «очевидным отголоском пресловутой теории американской исключительности».
Человечеству лучше обойтись без выяснения того, воины какой страны самые лучшие, отмечает у себя на странице в Facebook зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в ответ на заявление Трампа о «самых смелых» в мире американских военных.
Франц Клинцевич, зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич: «У истории явно недостаточно материала, чтобы подтвердить или опровергнуть заявления Дональда Трампа о воинах США, как самых бесстрашных воинах в мире — американцы практически никогда не воевали. Не считать же настоящей войной, например, победу над Саддамом Хусейном в 2003 году. Надеюсь, что и в будущем подобного материала не добавится».
Ранее Трамп, выступая на американской базе в Японии, заявил, что «ни диктатор, ни режим или нация» не должны недооценивать решимость американцев и что США сейчас господствуют «в воздухе, в море, на суше и в космосе».
Франц Клинцевич, зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич: «У истории явно недостаточно материала, чтобы подтвердить или опровергнуть заявления Дональда Трампа о воинах США, как самых бесстрашных воинах в мире — американцы практически никогда не воевали. Не считать же настоящей войной, например, победу над Саддамом Хусейном в 2003 году. Надеюсь, что и в будущем подобного материала не добавится».
Ранее Трамп, выступая на американской базе в Японии, заявил, что «ни диктатор, ни режим или нация» не должны недооценивать решимость американцев и что США сейчас господствуют «в воздухе, в море, на суше и в космосе».
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