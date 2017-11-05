Туристка из Челябинска впала в кому после несчастного случая в Таиланде

Родные пытаются вернуть на родину россиянку, впавшую в кому в Таиланде.
Марина и Алексей Логиновы из Челябинска отправились отдыхать в Таиланд в конце октября. Однако во время отдыха с россиянкой произошел несчастный случай — Марина упала во время велопрогулки и ударилась головой.
Россиянка уже пережила две трепанации черепа. Сейчас она находится в коме.
При этом отмечается, что страховка покроет больницу только до 6 ноября. Дальше каждый день придется платить по 170 тысяч рублей. Супруг пострадавшей россиянки, который сейчас находится в Таиланде, не может связаться с челябинским минздравом из-за праздников в России, сообщает сайт «Комсомольской правды».
Россиянка уже пережила две трепанации черепа. Сейчас она находится в коме.
При этом отмечается, что страховка покроет больницу только до 6 ноября. Дальше каждый день придется платить по 170 тысяч рублей. Супруг пострадавшей россиянки, который сейчас находится в Таиланде, не может связаться с челябинским минздравом из-за праздников в России, сообщает сайт «Комсомольской правды».
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