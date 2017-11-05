У нас выигрывают!
ТВ-Эфир
У нас выигрывают!

    Туристка из Челябинска впала в кому после несчастного случая в Таиланде

    комментировать

    Туристка из Челябинска впала в кому после несчастного случая в Таиланде

    Туристка из Челябинска впала в кому после несчастного случая в Таиланде

    Родные пытаются вернуть на родину россиянку, впавшую в кому в Таиланде.

    Марина и Алексей Логиновы из Челябинска отправились отдыхать в Таиланд в конце октября. Однако во время отдыха с россиянкой произошел несчастный случай — Марина упала во время велопрогулки и ударилась головой.

    Россиянка уже пережила две трепанации черепа. Сейчас она находится в коме.

    При этом отмечается, что страховка покроет больницу только до 6 ноября. Дальше каждый день придется платить по 170 тысяч рублей. Супруг пострадавшей россиянки, который сейчас находится в Таиланде, не может связаться с челябинским минздравом из-за праздников в России, сообщает сайт «Комсомольской правды».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru