Джигурда и Анисина собираются завести третьего ребенка

Олимпийская чемпионка Марина Анисина снова счастлива: рядом любимый, пусть и бывший муж Никита Джигурда. Скандальная пара заявляет, что в ожидании многомиллионного наследства они планируют третьего ребенка.
Позади у Анисиной скандальный развод с актером, дележ имущества и слухи об изменах с ее и его стороны. А любовь на расстоянии (Анисина с детьми по-прежнему живет во Франции, а Никита Джигурда — в России) еще больше распаляет чувства между бывшими супругами.
Но такой расклад совершенно не устраивает мать олимпийской чемпионки Ирину Черняеву. Дочь она видеть не желает, зятя — тем более. С внуками — семилетним Миком-Анжелем и восьмилетней Эвой-Владой, — пока Анисина в Москве, сидят совершенно посторонние люди, а не родная бабушка.
Мать Анисиной изначально была против брака дочери со скандальным Никитой Джигурдой. Олимпийская чемпионка не раз пыталась помирить близких ей людей. Актер вымаливал прощения перед тещей на коленях. Но каждый поступок эпатажного зятя — то роды внуков в прямом эфире, то любовные утехи с Анисиной на публике — женщина расценивала как унижение дочери.
Вот и сейчас Анисиной стыдно показаться матери на глаза. В период бракоразводного процесса Джигурда на всю страну обвинял фигуристку в алкоголизме и проходился по достоинствам бывшей жены так, что повторить стыдно. Мать Анисиной надеялась: олимпийская чемпионка наконец поняла, с кем жила все эти годы, и освободилась от Джигурды, который потрепал нервы всей семье. Но не прошло и месяца после развода, как зять снова нарисовался на пороге спальни ее дочери.
Бывшие супруги в один голос твердят: все, что писали и говорили про них, — полная ложь. Марина Анисина рассказывает: Джигурда ведет себя как шелковый. Выполняет всю работу по дому, готовит ей завтраки, обеды и ужины, занимается воспитаем детей. Олимпийская чемпионка надеется: ее мать сядет за стол переговоров. Хотя сама Анисина боится сделать первый шаг к примирению.
А Джигурда уверен: сердце тещи растопит новость о том, что они с Анисиной ждут третьего ребенка. А произойдет столь прекрасное событие, как только актер получит многомилионное наследство своей кумы Людмилы Браташ. Подробнее — в репортаже программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
Но такой расклад совершенно не устраивает мать олимпийской чемпионки Ирину Черняеву. Дочь она видеть не желает, зятя — тем более. С внуками — семилетним Миком-Анжелем и восьмилетней Эвой-Владой, — пока Анисина в Москве, сидят совершенно посторонние люди, а не родная бабушка.
Мать Анисиной изначально была против брака дочери со скандальным Никитой Джигурдой. Олимпийская чемпионка не раз пыталась помирить близких ей людей. Актер вымаливал прощения перед тещей на коленях. Но каждый поступок эпатажного зятя — то роды внуков в прямом эфире, то любовные утехи с Анисиной на публике — женщина расценивала как унижение дочери.
Вот и сейчас Анисиной стыдно показаться матери на глаза. В период бракоразводного процесса Джигурда на всю страну обвинял фигуристку в алкоголизме и проходился по достоинствам бывшей жены так, что повторить стыдно. Мать Анисиной надеялась: олимпийская чемпионка наконец поняла, с кем жила все эти годы, и освободилась от Джигурды, который потрепал нервы всей семье. Но не прошло и месяца после развода, как зять снова нарисовался на пороге спальни ее дочери.
Бывшие супруги в один голос твердят: все, что писали и говорили про них, — полная ложь. Марина Анисина рассказывает: Джигурда ведет себя как шелковый. Выполняет всю работу по дому, готовит ей завтраки, обеды и ужины, занимается воспитаем детей. Олимпийская чемпионка надеется: ее мать сядет за стол переговоров. Хотя сама Анисина боится сделать первый шаг к примирению.
А Джигурда уверен: сердце тещи растопит новость о том, что они с Анисиной ждут третьего ребенка. А произойдет столь прекрасное событие, как только актер получит многомилионное наследство своей кумы Людмилы Браташ. Подробнее — в репортаже программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
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