Пассажирский паром застрял во льдах на реке Лена в Якутии: видео

Более 100 человек эвакуировали в Якутии с парома, который оказался зажат во льдах на реке.
Пассажирский паром с ледоколом оказался зажат во льдах на реке Лена в Якутии. Паром перевозил более ста пассажиров, а также автомобили, из Якутска в поселок Нижний Бестях. Пассажиров эвакуировали, они дошли до берега по льду пешком, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства республики.
Пресс-служба правительства Якутии: «Паром застрял в районе села Техтюр, не дойдя до места назначения 30–40 метров из-за сильного шугохода (движения водного потока и переносимого течением льда). Более 100 пассажиров смогли выбраться пешком по льду с помощью работников службы спасения. На пути по обоим берегам реки были организованы пункты обогрева».
В настоящее время специалисты пробивают путь для парома. Автомобили остаются на судне. Водителей обеспечили водой и питанием.
В этом году закрытие переправы Якутск — Нижний Бестях состоится позже обычного, так как Лена еще не полностью покрылась льдом. На переправе остался один перевозчик, и паром ходит с ледоколом.
Пресс-служба правительства Якутии: «Паром застрял в районе села Техтюр, не дойдя до места назначения 30–40 метров из-за сильного шугохода (движения водного потока и переносимого течением льда). Более 100 пассажиров смогли выбраться пешком по льду с помощью работников службы спасения. На пути по обоим берегам реки были организованы пункты обогрева».
В настоящее время специалисты пробивают путь для парома. Автомобили остаются на судне. Водителей обеспечили водой и питанием.
В этом году закрытие переправы Якутск — Нижний Бестях состоится позже обычного, так как Лена еще не полностью покрылась льдом. На переправе остался один перевозчик, и паром ходит с ледоколом.
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