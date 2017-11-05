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    Пассажирский паром застрял во льдах на реке Лена в Якутии: видео. корабли и суда, лед, погода, Якутия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПассажирский паром застрял во льдах на реке Лена в Якутии: видео

    Пассажирский паром застрял во льдах на реке Лена в Якутии: видео

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    • Фото: Туяра Стручкова / youtube.com
    Пассажирский паром застрял во льдах на реке Лена в Якутии: видео

    Пассажирский паром застрял во льдах на реке Лена в Якутии: видео

    Пассажирский паром застрял во льдах на реке Лена в Якутии: видео
    • Фото: Туяра Стручкова / youtube.com

      • Более 100 человек эвакуировали в Якутии с парома, который оказался зажат во льдах на реке.

      Пассажирский паром с ледоколом оказался зажат во льдах на реке Лена в Якутии. Паром перевозил более ста пассажиров, а также автомобили, из Якутска в поселок Нижний Бестях. Пассажиров эвакуировали, они дошли до берега по льду пешком, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

      Пресс-служба правительства Якутии: «Паром застрял в районе села Техтюр, не дойдя до места назначения 30–40 метров из-за сильного шугохода (движения водного потока и переносимого течением льда). Более 100 пассажиров смогли выбраться пешком по льду с помощью работников службы спасения. На пути по обоим берегам реки были организованы пункты обогрева».

      В настоящее время специалисты пробивают путь для парома. Автомобили остаются на судне. Водителей обеспечили водой и питанием.

      В этом году закрытие переправы Якутск — Нижний Бестях состоится позже обычного, так как Лена еще не полностью покрылась льдом. На переправе остался один перевозчик, и паром ходит с ледоколом.

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