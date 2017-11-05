Трамп сыграл в гольф с японским премьером

Playing golf with Prime Minister Abe and Hideki Matsuyama, two wonderful people! pic.twitter.com/vYLULe0o2K — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 ноября 2017 г.

Об игре, которая состоялась в загородном клубе в префектуре Сайтама, Дональд Трамп рассказал в своем Twitter., президент США: «Играю в гольф с двумя удивительными людьми — премьер-министром Абэ и Хидэки Мацуямой».Также Трамп и Абэ подписали белые кепки с надписями «Дональд и Синдзо. Сделаем альянс еще более великим».После игры Трамп на вертолете вернулся в Токио, где остановился в отеле «Империал» недалеко от императорского дворца. Позднее сегодня президент США и его супруга Меланья посетят банкет вместе с Абэ и его женой Акиэ.Напомним, Трамп прибыл в Японию сегодня утром. Основные мероприятия в рамках визита пройдут завтра. Трамп встретится с Абэ за рабочим завтраком, после чего последуют переговоры на высшем уровне. Визит в Японию продлится до 7 ноября, затем американский лидер продолжит свое турне по Азии, отправившись в Южную Корею.