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    Трамп сыграл в гольф с японским премьером

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    Трамп сыграл в гольф с японским премьером

    Трамп сыграл в гольф с японским премьером

    Президент США сыграл в гольф с японским премьер-министром Синдзо Абэ и известным гольфистом.

    Об игре, которая состоялась в загородном клубе в префектуре Сайтама, Дональд Трамп рассказал в своем Twitter.

    Дональд Трамп, президент США: «Играю в гольф с двумя удивительными людьми — премьер-министром Абэ и Хидэки Мацуямой».



    Также Трамп и Абэ подписали белые кепки с надписями «Дональд и Синдзо. Сделаем альянс еще более великим».

    После игры Трамп на вертолете вернулся в Токио, где остановился в отеле «Империал» недалеко от императорского дворца. Позднее сегодня президент США и его супруга Меланья посетят банкет вместе с Абэ и его женой Акиэ.

    Напомним, Трамп прибыл в Японию сегодня утром. Основные мероприятия в рамках визита пройдут завтра. Трамп встретится с Абэ за рабочим завтраком, после чего последуют переговоры на высшем уровне. Визит в Японию продлится до 7 ноября, затем американский лидер продолжит свое турне по Азии, отправившись в Южную Корею.

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