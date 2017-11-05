Можно ли сделать лекарство из воды: расследование «Чуда техники»

В сказках она бывает «живой» и «мертвой», убивает и исцеляет. Многие и сейчас надеются использовать воду вместо лекарств. Ионизаторы, биоактиваторы, структураторы, шунгит и турмалин — как они на самом деле меняют воду?
Денис Терентьев из Москвы уже несколько лет не покупает воду в магазине и не пьет из-под крана даже после фильтра. Воду он очищает специальным прибором — дистиллятором. Денис уверен, что водопроводная вода в трубах собирает не только вредные примеси, но и отрицательную энергию от чьих-то грубых слов и плохих мыслей. Денис очень верит в опыты японца Масару Эмото, который доказывал, что вода — это нечто живое, хранящее память о любви и ненависти за счет своеобразных ячеек памяти — кластеров.
Есть ли память у воды? На то, что она существует, ссылаются производители многочисленных устройств для структурирования, намагничивания, активации и прочего улучшения воды. А также гомеопаты — они утверждают, что в лекарстве может и не быть молекул лекарства — важно, что остается память о нем. На самом деле никаких доказательств никто из адептов этой теории пока не предъявил. Ученые объясняют: молекулы воды способны соединяться в кластеры, но их структура постоянно меняется, и уж тем более она не переживает встречи с желудочным соком.
«Заговоренную» воду Масару Эмото замораживал и говорил, что форма кристалликов льда меняется: от хорошего воздействия они становятся красивыми, от плохого — кривыми и уродливыми. Мы решили это проверить и подготовили два сосуда с водой. Одному мы читали стихи Пушкина о любви, а другой как следует отругали. Все кристаллы, как и положено, получились разными, и но зависимости от эмоций не было никакой.
Эмото, видимо, был просто жуликом. Он никогда не занимался наукой, а степень доктора, как выяснили журналисты, купил в «Открытом международном университете альтернативной медицины» в Индии. Кроме заговаривания воды, Эмото учил своих последователей разгонять облака силой мысли. И заработал немало денег, как и те, кто сейчас торгует устройствами для производства ионизированной, структурированной и прочей волшебной воды — такие приборы мы не раз тестировали и неизменно выносили вердикт: «не чудо». Гомеопатию, основанную на памяти воды, мировое научное сообщество тоже разоблачило: многочисленные опыты выявили, что эффективности у нее никакой.
Но почему люди до сих пор структурируют, ионизируют, замораживают воду и верят, что это полезно? Скорее всего, объяснение простое — под влиянием разных методов меняется состав солей, растворенных в воде, что влияет на ее вкус. Поэтому талая вода, например, многим кажется приятнее, чем обычная. Кстати, производители бутилированной воды сейчас нередко берут воду из-под крана, очищают ее до состояния почти дистиллированной, а потом добавляют специально протестированную на потребителях смесь солей — ту, которая воспринимается как «вкусная». Такая вода не полезнее, но и не вреднее. К тому же, если вы пьете ее с удовольствием, вы будете пить ее больше, чем соков и газировок, тем самым употреблять меньше сахара. Также стакан любой воды, выпиваемый перед едой, помогает при похудении, потому что наполняет желудок. Именно так, а не как-то иначе действует на нас вода.
Подробности — в сюжете программы «Чудо техники».
Есть ли память у воды? На то, что она существует, ссылаются производители многочисленных устройств для структурирования, намагничивания, активации и прочего улучшения воды. А также гомеопаты — они утверждают, что в лекарстве может и не быть молекул лекарства — важно, что остается память о нем. На самом деле никаких доказательств никто из адептов этой теории пока не предъявил. Ученые объясняют: молекулы воды способны соединяться в кластеры, но их структура постоянно меняется, и уж тем более она не переживает встречи с желудочным соком.
«Заговоренную» воду Масару Эмото замораживал и говорил, что форма кристалликов льда меняется: от хорошего воздействия они становятся красивыми, от плохого — кривыми и уродливыми. Мы решили это проверить и подготовили два сосуда с водой. Одному мы читали стихи Пушкина о любви, а другой как следует отругали. Все кристаллы, как и положено, получились разными, и но зависимости от эмоций не было никакой.
Эмото, видимо, был просто жуликом. Он никогда не занимался наукой, а степень доктора, как выяснили журналисты, купил в «Открытом международном университете альтернативной медицины» в Индии. Кроме заговаривания воды, Эмото учил своих последователей разгонять облака силой мысли. И заработал немало денег, как и те, кто сейчас торгует устройствами для производства ионизированной, структурированной и прочей волшебной воды — такие приборы мы не раз тестировали и неизменно выносили вердикт: «не чудо». Гомеопатию, основанную на памяти воды, мировое научное сообщество тоже разоблачило: многочисленные опыты выявили, что эффективности у нее никакой.
Но почему люди до сих пор структурируют, ионизируют, замораживают воду и верят, что это полезно? Скорее всего, объяснение простое — под влиянием разных методов меняется состав солей, растворенных в воде, что влияет на ее вкус. Поэтому талая вода, например, многим кажется приятнее, чем обычная. Кстати, производители бутилированной воды сейчас нередко берут воду из-под крана, очищают ее до состояния почти дистиллированной, а потом добавляют специально протестированную на потребителях смесь солей — ту, которая воспринимается как «вкусная». Такая вода не полезнее, но и не вреднее. К тому же, если вы пьете ее с удовольствием, вы будете пить ее больше, чем соков и газировок, тем самым употреблять меньше сахара. Также стакан любой воды, выпиваемый перед едой, помогает при похудении, потому что наполняет желудок. Именно так, а не как-то иначе действует на нас вода.
Подробности — в сюжете программы «Чудо техники».
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