Пьяный мужчина избил фельдшера скорой помощи в центре Москвы

Следователи выясняют все обстоятельства нападения на сотрудника скорой помощи на Большой Дмитровке в столице.

Пьяный мужчина несколько раз ударил фельдшера скорой помощи, пытавшегося оказать ему медицинскую помощь. Инцидент произошел в самом центре Москвы, на улице Большая Дмитровка, в ночь с субботы на воскресенье, сообщает пресс-служба столичного управления СК.



Пресс-служба СУ СК по Москве: «В ночь с 4 на 5 ноября 2017 года на улице Большая Дмитровка в городе Москве мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес не менее двух ударов фельдшеру по лицу, который пытался оказать ему неотложную медицинскую помощь».



В итоге медицинскую помощь пришлось оказать фельдшеру. Сейчас его здоровью ничто не угрожает. Оба участника конфликта были доставлены в полицию. Следователи изучают все обстоятельства произошедшего.