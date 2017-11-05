Трамп заявил о тотальном господстве США

«Ни диктатор, ни режим или нация» не должны недооценивать решимость американцев, заявил американский президент, выступая на военной базе США в Японии.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прибыл с визитом в Японию. После приземления он заехал на американскую базу Йокота под Токио. Выступая перед военнослужащими, Трамп заявил о господстве США «в воздухе, в море, на суше и в космосе».
Дональд Трамп, президент США: «Мы господствуем в воздухе, мы господствуем в море, мы господствуем на суше и в космосе. И не потому, что у нас лучшее оборудование, хотя это так. Но потому, что у нас есть нечто лучше, чем оборудование. У нас — лучшие люди».
Трамп подчеркнул, что ни одной стране или диктатору не следует недооценивать США, передает ABC.
Дональд Трамп: «Вместе с нашими союзниками американские воины готовы защитить нашу страну, используя весь спектр наших несравнимых возможностей. Никто, ни один диктатор, ни один режим и ни одна страна не должны недооценивать американскую решимость. Все, кто недооценил нас в прошлом, потом пожалели об этом».
Он заверил, что военнослужащие страны будут иметь «технику, ресурсы и финансирование», необходимые для защиты страны, — для «незамедлительного и решительного ответа» ее врагам.
Завершив выступление, глава государства улетел на вертолете в загородный клуб — играть в гольф с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Напомним, что это первый визит американского президента Дональда Трампа в страны Азии. Официальные мероприятия начнутся в понедельник: Трамп проведет переговоры с Абэ, далее отправится на прием к императору, встретится с членами семей японцев, похищенных северокорейскими агентами. 7 ноября американский лидер отправится в Южную Корею, сообщает РИА Новости.
Дональд Трамп, президент США: «Мы господствуем в воздухе, мы господствуем в море, мы господствуем на суше и в космосе. И не потому, что у нас лучшее оборудование, хотя это так. Но потому, что у нас есть нечто лучше, чем оборудование. У нас — лучшие люди».
Трамп подчеркнул, что ни одной стране или диктатору не следует недооценивать США, передает ABC.
Дональд Трамп: «Вместе с нашими союзниками американские воины готовы защитить нашу страну, используя весь спектр наших несравнимых возможностей. Никто, ни один диктатор, ни один режим и ни одна страна не должны недооценивать американскую решимость. Все, кто недооценил нас в прошлом, потом пожалели об этом».
Он заверил, что военнослужащие страны будут иметь «технику, ресурсы и финансирование», необходимые для защиты страны, — для «незамедлительного и решительного ответа» ее врагам.
Завершив выступление, глава государства улетел на вертолете в загородный клуб — играть в гольф с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Напомним, что это первый визит американского президента Дональда Трампа в страны Азии. Официальные мероприятия начнутся в понедельник: Трамп проведет переговоры с Абэ, далее отправится на прием к императору, встретится с членами семей японцев, похищенных северокорейскими агентами. 7 ноября американский лидер отправится в Южную Корею, сообщает РИА Новости.
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